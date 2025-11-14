Мужчинам назвали главные причины импотенции

Врач-уролог Джастин Хауман назвал мужчинам главные причины эректильной дисфункции. Его слова передает New York Post.

Врач обратил внимание, что для возникновения эрекции задействуются мозг, кровеносные сосуды, нервы, мышцы и гормоны. Любое нарушение в этом процессе, по его словам, ведет к импотенции. «Например, диабет — это нарушение обмена веществ, которое может повреждать нервы и кровеносные сосуды, необходимые для эрекции», — привел пример Хауман.

Также он отметил, что эректильную дисфункцию могут вызывать некоторые лекарства, такие как препараты для понижения давления, антидепрессанты и химиотерапия. Кроме того, риск импотенции повышается после операций на органах малого таза, из-за ожирения, апноэ во сне, хронической болезни почек, печени и курения.

Ранее житель Великобритании Марк Битти рассказал, что в 14 лет внезапно потерял чувствительность пениса. По его словам, к 32 годам врачи так и не смогли поставить ему диагноз.