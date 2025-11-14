Мужчинам назвали шесть неочевидных признаков серьезных проблем со здоровьем

Врач Грант: Облысение может указывать на заболевания щитовидной железы у мужчин

Врач-терапевт Дональд Грант назвал мужчинам шесть неочевидных симптомов, которые могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Его слова приводит HuffPost.

Первым опасным признаком врач считает эректильную дисфункцию, так как это может быть ранним проявлением болезней сердца и сосудов. Также он посоветовал не игнорировать облысение, особенно если волосы быстро выпадают или меняют структуру. «Внезапная потеря волос может быть признаком дефицита питания, стресса, заболеваний щитовидной железы или ряда хронических проблем», — предупредил врач.

Также он рекомендовал мужчинам обратиться к врачу при постоянной усталости. По его словам, она может возникать из-за низкого уровня тестостерона, апноэ во сне и десятка других заболеваний. Перепады настроения, продолжил врач, — самая редкая жалоба мужчин, которая может указывать на депрессию или хронический стресс.

Наконец, Грант призвал пройти обследование, если наблюдаются необъяснимая потеря веса и любое изменение в процессе мочеиспускания. «Кровь в моче, частые позывы, изменение струи и прочие перемены являются симптомами грозных заболеваний, таких как инфекции мочеполовой системы и онкологические заболевания», — заключил доктор.

Ранее врач общей практики Самир Сангви призвал мужчин старше 50 лет сдать анализ крови на ПСА. По его словам, этот тест поможет выявить высокий риск рака предстательной железы.