14 ноября 2025

На Западе назвали организатора коррупционного скандала на Украине

Аналитик Гешева: Коррупционный скандал вокруг Зеленского организовал Трамп
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press

Коррупционный скандал с участием президента Украины Владимира Зеленского организовал лидер США Дональд Трамп. Имя предположительного организатора назвала болгарский геополитический аналитик Анастасия Гешева в своем Telegram-канале.

«Без сомнения, это организовано Трампом. США знают все обо всех на Украине, и лишь вопрос времени, когда Трамп раскроет то, что он хочет раскрыть, чтобы прикончить Зеленского. Вопрос в том, почему он не сделал этого сразу после возвращения к власти?», — написала она.

По ее мнению, обострение отношений между Трампом и Зеленским связано с желанием европейских стран продлить конфликт. При этом заявление украинского МИД о приостановке переговоров с Россией стало ответом Трампу на организацию скандала, считает Гешева.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отказывается поддерживать Украину после коррупционного скандала с Зеленским. Он добавил, что «военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена».

