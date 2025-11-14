Мир
08:09, 14 ноября 2025

На Западе спрогнозировали необычный исход СВО для Украины

Крайнер: После поражения в конфликте Украину ждет развитие с участием России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

После завершения спецоперации (СВО) Украину ждет развитие и сотрудничество с Россией, Белоруссией и Китаем. Необычный исход конфликта спрогнозировал политолог Алекс Крайнер.

«Украину ждет улучшение. Сейчас она разрушена. Ее население сократилось с 52 миллионов в 1991 году до менее 25 миллионов. Она находится на низшей точке, от которой будет относительно легко начать экономическое возрождение. На самом деле Украина — богатая страна, но под руководством Запада она была сконструирована как дубина против России», — сказал он.

По его словам, окончание конфликта может привести к тому, что через 20-30 лет Украина будет «совершенно другим местом», представляя из себя важный буфер между Западом и Востоком. Эксперт уверен, что потенциал интеграции Украины с остальным миром «огромен», однако раскрыть его можно будет только после победы РФ.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать СВО за неимением диалога с Украиной. По его словам, Москве главное — обеспечить безопасность России, а также выполнить задачи, стоящие перед народом страны.

