На Земле завершилась магнитная буря продолжительностью почти двое суток

На Земле завершилась магнитная буря, которая продолжалась почти двое суток. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

По информации источника, геомагнитные возмущения, которые продолжались 42 часа, стали вторыми по силе за последние пять лет и мощнейшими в 2025 году. «С точки зрения достигнутых значений геомагнитных индексов, в этом 25-м солнечном цикле, было три случая, когда уровень бури достигал значения G4.7 и выше. Это, конечно, буря высшего уровня G5.0 10-12 мая 2024 года. На втором месте завершившееся событие, а на третьем буря 10-11 октября 2024 года которая достигала таких же пиковых значений, но была более короткой», — отметили ученые.

По словам синоптика Михаила Леуса, в данный момент геомагнитное поле находится в «зеленой» зоне. «Период относительно спокойного геомагнитного поля растянется как минимум до конца нынешней недели», — добавил он.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали, что 2025-й может побить рекорд по количеству интенсивных магнитных бурь. Специалисты уточнили, что магнитосфера в течение последних 10 лет не испытывала колебаний столь часто, как в текущем году.