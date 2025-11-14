Назван рациональный срок для новой встречи Путина и Трампа

Политолог Шаповалов: Путин может встретиться с Трампом в начале следующего года

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом для переговоров по украинскому урегулированию возможна в начале следующего года, считает политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Если рассуждать рационально, то она состоится в начале следующего года, потому что в конце этого года слишком мало времени и слишком плотный график. Вероятности того, что созреют условия для того, чтобы встреча была в ноябре-декабре, практически нет», — сказал Шаповалов.

Он пояснил, что встреча состоится, когда будут конкретные предложения для решений, которые можно обсудить. При этом он подчеркнул, что будущая встреча принципиально отличается от диалога в Анкоридже, когда были запущены переговорные треки.

«Встречаться для того, чтобы подтвердить наличие диалога, непродуктивно. Поэтому встреча возможна в том случае, если позиции сторон будут ближе друг к другу, а позиции сторон будут ближе спустя некоторое время, когда Россия военным путем усилит свою переговорную позицию и принудит США и союзников признать правомочия российской позиции», — уточнил политолог.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял о том, что подготовка саммита Россия — США в Будапеште, в рамках которого должна состояться встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, продолжается.

