Орбан заявил о продолжении подготовки встречи Путина и Трампа в Будапеште

Премьер Венгрии Орбан: Подготовка саммита Россия — США в Будапеште продолжается

Подготовка саммита Россия — США в Будапеште, в рамках которого должна состояться встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, продолжается. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в утренней программе радиостанции Kossuth.

Политик сделал заявление в ответ на вопрос об усилиях Венгрии по урегулированию украинского конфликта. «Я не хочу говорить о деталях. В конце концов сейчас идет подготовка к важному мирному саммиту в Будапеште», — сказал он.

Орбан подчеркнул, что венгерская сторона вносит «ценный вклад в дело мира», так как является единственной страной в Евросоюзе (ЕС), сохраняющей открытыми каналы связи с РФ. Премьер Венгрии назвал себя единственным лидером во всей Европе, который при необходимости может поговорить с президентом России.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков также подтвердил, что проведение саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште еще может произойти. При этом он не стал называть какие-либо возможные сроки встречи российских и американских представителей в Венгрии.