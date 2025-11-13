Кремль ответил на вопрос о саммите Путина и Трампа в Венгрии

Ушаков: Саммит России и США в Будапеште еще возможен

Проведение саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште еще может произойти. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, его слова передает журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Будапештский саммит еще возможен, почему нет?» — заявил представитель Кремля.

При этом Ушаков не стал называть какие-либо возможные сроки встречи российских и американских представителей в Венгрии.

Ранее Ушаков не согласился с утверждением, что в отношениях Москвы и Вашингтона наступила пауза. Он подчеркнул, что российско-американские контакты проводятся на различных уровнях.

Также глава МИД Сергей Лавров объяснил, почему не состоялся запланированный саммит с США в Будапеште. По его словам, Трамп получал «подковерные доклады», в связи с чем принял решение о переносе встречи с российским лидером.

Однако министр подчеркнул, что Москва по-прежнему готова провести саммит России и США в Будапеште.