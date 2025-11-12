Мир
В Кремле ответили на вопрос о паузе в отношениях России и США

Ушаков не согласился с тем, что в отношениях России и США наступила пауза
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков не согласился с утверждением, что в отношениях Москвы и Вашингтона наступила пауза. Его комментарий опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Я бы не сказал, что пауза, но таких революционных новостей пока нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ушаков подчеркнул, что российско-американские контакты проводятся на различных уровнях. В двух странах работают посольства.

Ранее ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Москве сообщило, что контакты России и США не прерывались. По его словам, Москва не отходила от принципов, достигнутых во время саммита на Аляске.

