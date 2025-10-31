Мир
23:55, 31 октября 2025Мир

Дипломат высказался о контактах России и США по Украине

ТАСС: РФ в контактах с США по Украине использует достигнутые на Аляске принципы
СюжетСаммит на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Sergey Bobylev / Sputnik / Reuters

Контакты России и США не прерывались, Москва не отходила от принципов, достигнутых во время саммита на Аляске. Об этом рассказал дипломатический источник в Москве, пишет ТАСС.

По его словам, в последнее время все чаще появляются сообщения о том, что якобы российско-американские контакты осложнили процесс подготовки встречи на высшем уровне между Россией и США и в целом отдалили перспективу урегулирования украинского конфликта.

«Российская сторона не выходила за рамки тех пониманий, которые были достигнуты лидерами России и США в течение их детального обмена мнениями по тематике украинского кризиса на саммите на Аляске», — высказался источник агентства.

Ранее Россия заявила о поддержке постоянного диалога с США по Украине.

