Дипломат высказался о контактах России и США по Украине

ТАСС: РФ в контактах с США по Украине использует достигнутые на Аляске принципы

Контакты России и США не прерывались, Москва не отходила от принципов, достигнутых во время саммита на Аляске. Об этом рассказал дипломатический источник в Москве, пишет ТАСС.

По его словам, в последнее время все чаще появляются сообщения о том, что якобы российско-американские контакты осложнили процесс подготовки встречи на высшем уровне между Россией и США и в целом отдалили перспективу урегулирования украинского конфликта.

«Российская сторона не выходила за рамки тех пониманий, которые были достигнуты лидерами России и США в течение их детального обмена мнениями по тематике украинского кризиса на саммите на Аляске», — высказался источник агентства.

Ранее Россия заявила о поддержке постоянного диалога с США по Украине.