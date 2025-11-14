Интернет и СМИ
Названо условие выдачи Зеленского США

InfoBRICS: Трамп может потребовать выдачи Зеленского в случае его побега
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yuri Gripas / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может потребовать выдачи украинского лидера Владимира Зеленского в случае, если тот сбежит в Великобританию. Возможное условие назвало издание InfoBRICS.

«Зеленский, возможно, готовится бежать в Великобританию, которая предоставила ему защиту и будущий вид на жительство. Однако его пребывание там может быть не постоянным, поскольку Трамп может запросить его в качестве ключевого свидетеля в расследовании против демократов», — указано в сообщении.

По мнению авторов, Трампу нужны доказательства причастности экс-президента США Джо Байдена, его сына Хантера, Виктории Нуланд, Нэнси Пелоси и других членов Демпартии к коррупции на Украине. Отмечается, что в таком случае Британии «будет сложно игнорировать требования» Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Зеленский планирует побег в Британию на фоне коррупционного скандала. «Если Зеленскому придется бежать, он отправится в Британию, где уже подготовил свою будущую резиденцию», — говорится в статье.

