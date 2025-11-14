Силовые структуры
07:17, 14 ноября 2025Силовые структуры

Названы версии исчезновения в зоне СВО бывшего лидера ОПГ

Адвокат Голец: Экс-лидера ОПГ Ведерникова могли убить в зоне СВО, ему угрожали
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Лидер орудовавшей в 1990-х годах забайкальской организованной преступной группы (ОПГ) «Меценатовские» Дмитрий Ведерников, известный в криминальном мире как Ведера, мог стать жертвой расправы в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» заявила его супруга и адвокат Евгения Голец.

«В настоящее время идет судебный процесс над обвиняемыми в непосредственных поборах и теми, кто обнулял ребят, но из высшего командования никто не привлечен к ответственности. Знаю, что все, кому что-то было об этом известно, на сегодня "двухсотые"», — отметила она.

По ее словам, единственными свидетелями являются Ведерников и его близкий друг с позывным Пуля. Он находился в ЛНР, был экстренно переведен в другую армию и направлен на боевое задание, с которого не вернулся. Супруга говорит, что один раз уже спасала Дмитрия.

«Его буквально похитили, другого слова не подберешь, после лечения в одном из госпиталей. Ему назначили восстановление в санатории, но прямо на костылях в обход всех порядков увезли за ленту, возможно, в надежде обнулить его, но я тогда успела со своими жалобами достучаться и его вернули на лечение в Москву», — говорит Голец.

Опасения, что с Ведерниковым могли расправиться, высказывает и главный редактор газеты «Вечорка» Владимир Праницкий-Кантемир. Бывший бандит был военкором издания в зоне СВО. Главред считает, что Ведерников кровью смыл свою вину, а версию с его побегом намеренно продвигают СМИ.

В отношении Ведерникова возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части»). По версии следствия, в августе он самовольно оставил пункт временной дислокации войсковой части, расположенной в тыловом районе ЛНР — более чем в 100 километрах от линии боевого соприкосновения. Никаких уважительных причин для ухода у него не было, а мотивом стало уклонение от военной службы.

Ведерникова называли лидером спецназа киллеров ОПГ. В 2015 он был приговорен к 22 годам лишения свободы за бандитизм, расправы и угоны. В 2024 году осужденный записался добровольцем на СВО и был освобожден из колонии.

Подробнее о его преступном пути и участии в боевых действиях на СВО читайте тут.

    Все новости