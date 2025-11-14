Обнаружен простой способ выявить скрытый риск сердечной недостаточности

B&B: Анализ слюны определяет сердечную недостаточность по уровню белка S100A7

Австралийские исследователи разработали неинвазивный тест, который позволяет заподозрить сердечную недостаточность всего по образцу слюны — задолго до появления опасных симптомов. Как показано в работе, опубликованной в Biosensors and Bioelectronics: X (B&B), новая методика фиксирует повышенный уровень белка S100A7 — маркера, который у пациентов с острой сердечной недостаточностью почти вдвое выше нормы.

Тест основан на mRNA-анализе, способном «считывать» активность гена прямо в слюне. В исследовании он совпал со стандартными клиническими тестами в 81 проценте случаев, а при сравнении здоровых и больных показал еще более впечатляющую точность: 82 процента против 52 у классических методов, основанных на прямом измерении белка. Такой контраст указывает, что ранние молекулярные сдвиги фиксируются легче, чем уже сформировавшиеся белковые уровни.

Авторы подчеркивают, что технология пока проверена лишь на небольшой группе добровольцев, однако потенциал ее огромен: быстрый, доступный и неинвазивный тест может стать инструментом раннего предупреждения — особенно для людей из групп риска.

Если результаты будут подтверждены на больших выборках, тест на слюну может стать первым действительно массовым способом скрининга сердечной недостаточности.

Ранее стало известно, что даже небольшое повышение давления в возрасте 30-50 лет значительно повышает риск инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности в старости.