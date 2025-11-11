Выявлен скрытый сигнал приближающегося инфаркта

Circulation: Повышение давления в 30 лет приводит к инфаркту спустя десятилетия

Даже если давление остается в пределах нормы, его постепенное повышение в возрасте около 30 лет может привести к инфаркту или инсульту спустя десятилетия. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, опубликовавшие результаты работы в журнале Circulation: Cardiovascular Imaging.

Исследование MyoFit46 охватило более 500 участников, за которыми наблюдали с 36 до 77 лет. Ученые измеряли давление каждые несколько лет и оценивали, как его изменения влияют на кровоснабжение сердца в пожилом возрасте. Оказалось, что чем выше или быстрее повышалось давление в 30–50 лет, тем хуже к 77 годам сердце получало кровь. Даже при «нормальных» показателях — около 130 миллиметров ртутного столба — приток крови к сердечной мышце снижался на 9-12 процентов, а риск инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности увеличивался на треть.

По словам авторов, сердце «помнит» десятилетия повышенного давления, даже если человек не чувствует никаких симптомов. Постепенные, почти незаметные изменения сосудов начинаются задолго до официального диагноза «гипертония».

Специалисты советуют следить за давлением уже с молодости, чтобы вовремя заметить его рост и скорректировать образ жизни — с помощью физической активности, здорового питания и, при необходимости, медикаментов.

