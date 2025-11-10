Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:35, 10 ноября 2025Наука и техника

Открыт безопасный путь предотвращения инфаркта и инсульта

AHA: Препарат эволокумаб снижает риски инфарктов и инсультов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Добавление препарата эволокумаб к стандартной терапии значительно снижает риск первого инфаркта и инсульта у людей с высоким сердечно-сосудистым риском. Об этом сообщили исследователи из сети Mass General Brigham, представившие результаты клинического исследования на конференции American Heart Association Scientific Sessions (AHA).

В испытании VESALIUS-CV приняли участие более 12 тысяч пациентов с атеросклерозом или диабетом, но без перенесенных ранее сердечно-сосудистых событий. На протяжении 4,5 года участники получали эволокумаб или плацебо. У пациентов, получавших препарат, риск инфаркта и инсульта оказался на 25 процентов ниже, а вероятность инфаркта — на 36 процентов меньше, чем в контрольной группе.

Эволокумаб относится к классу ингибиторов PCSK9, снижающих уровень «плохого» холестерина LDL, одного из главных факторов риска сердечных заболеваний. По словам авторов, препарат помогает достигать безопасных уровней холестерина — около 40 мг/дл, что позволяет предотвратить тяжелые сердечно-сосудистые события даже у тех, кто ранее не имел проблем с сердцем.

Ранее ученые выяснили, что избыточное потребление соли ускоряет развитие атеросклероза даже при нормальном давлении.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская нефтяная компания объявила форс-мажор на месторождении

    Получивший гражданство России хоккеист из США назвал условие для дегустации водки

    В Армении предложили сделать Россию гарантом мира с Азербайджаном

    Интернет-провайдер ограничил россиянам доступ к Telegram

    Вагенкнехт отказалась от руководства своей партией

    Предсказана судьба опального «кошелька Зеленского»

    Названы последствия обысков у «кошелька Зеленского»

    Минобороны показало кадры боев близ Красноармейска

    ЕС придумал еще один орган против России

    Открыт безопасный путь предотвращения инфаркта и инсульта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости