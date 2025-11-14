Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:38, 14 ноября 2025Забота о себе

Одна категория продуктов из магазина оказалась опасна для здоровья

Терапевт Эннеди: В консервных банках с вмятинами могут быть бактерии ботулизма
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Консервные банки с вмятинами следует выбрасывать и не употреблять в пищу, заявила врач-терапевт Эшли Эннеди. О том, что эта категория продуктов из магазина может быть опасна для здоровья, она предупредила на своей странице в социальной сети TikTok, пишет Daily Mirror.

Эннеди рассказала, что при повреждении банки, особенно вблизи швов, нарушается ее герметичность, и содержащаяся внутри продукция может быть инфицирована бактериями Clostridium botulinum. По ее словам, эти бактерии вырабатывают ядовитый для человека ботулотоксин, поражающий нервную систему.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022

Врач отметила, что при отравлении человек ощущает затуманенность зрения, сухость во рту, ему становится трудно глотать и дышать. Иногда у пациентов с ботулизмом развивается слабость или паралич конечностей. «Самое страшное, что зараженную пищу нельзя отличить от нормальной. У нее нет необычного запаха или вкуса. Она будет совершенно обычной, и вы ничего не почувствуете, пока не начнутся симптомы», — предупредила она.

Терапевт призвала выбрасывать все консервы, если упаковка вздулась, на ней есть трещины или вмятины.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова назвала главное правило защиты от ботулизма. По ее мнению, чтобы не заразиться опасной инфекцией, не нужно консервировать в домашних условиях мясо, рыбу и грибы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку в сигналах по ключевой ставке. Из-за этого российский бизнес набрал слишком много дорогих кредитов

    Турция усложнила жизнь российским перевозчикам грузов

    Жить в Таиланде месяцами станет сложнее

    В России создали «уничтожителя» украинской «Бабы-ягы»

    Захарова назвала задачу Зеленского

    47-градусные морозы пришли в российский регион

    Стало известно о готовящихся провокациях Киева в Европе

    Раскрыта судьба водителя пытавшегося провезти в колонию оружие грузовика

    Премьер Японии захотела встретиться лицом к лицу с Ким Чен Ыном

    Дочь Чарли Шина захотела избавиться от всех татуировок на теле после пластики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости