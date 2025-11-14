Одна категория продуктов из магазина оказалась опасна для здоровья

Терапевт Эннеди: В консервных банках с вмятинами могут быть бактерии ботулизма

Консервные банки с вмятинами следует выбрасывать и не употреблять в пищу, заявила врач-терапевт Эшли Эннеди. О том, что эта категория продуктов из магазина может быть опасна для здоровья, она предупредила на своей странице в социальной сети TikTok, пишет Daily Mirror.

Эннеди рассказала, что при повреждении банки, особенно вблизи швов, нарушается ее герметичность, и содержащаяся внутри продукция может быть инфицирована бактериями Clostridium botulinum. По ее словам, эти бактерии вырабатывают ядовитый для человека ботулотоксин, поражающий нервную систему.

Врач отметила, что при отравлении человек ощущает затуманенность зрения, сухость во рту, ему становится трудно глотать и дышать. Иногда у пациентов с ботулизмом развивается слабость или паралич конечностей. «Самое страшное, что зараженную пищу нельзя отличить от нормальной. У нее нет необычного запаха или вкуса. Она будет совершенно обычной, и вы ничего не почувствуете, пока не начнутся симптомы», — предупредила она.

Терапевт призвала выбрасывать все консервы, если упаковка вздулась, на ней есть трещины или вмятины.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова назвала главное правило защиты от ботулизма. По ее мнению, чтобы не заразиться опасной инфекцией, не нужно консервировать в домашних условиях мясо, рыбу и грибы.