Официальный курс евро поднялся выше 95 рублей

ЦБ поднял официальный курс доллара до 81,13 рубля, евро — до 95,1

Банк России установил на 15-17 ноября официальный курс доллара на уровне 81,13 рубля, что на 53 копейки выше вчерашнего. Данные об этом опубликованы на сайте ЦБ.

Из них также следует, что курс евро, прибавив за день 1,4 рубля, поднялся до 95,1. Юань вырос на восемь копеек, до 11,4 рубля.

Вчерашнее ослабление европейской и американской валют на несколько десятков копеек участники рынка объясняли в том числе возможными «точечными продажами» валюты российскими компаниями, санкции против которых вступят в силу в ближайшее время.

С учетом того, что уровень процентных ставок сейчас существенно ниже, чем в первой половине года, а дополнительное давление на нацвалюту могут оказать ограничения против российского нефтяного сектора, постепенное ослабление рубля может возобновиться, говорится в комментарии старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк, поступившем «Ленте.ру». Согласно ее прогнозу, курс доллара ожидается на следующей неделе в пределах 80-84 рублей.