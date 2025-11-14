Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:33, 14 ноября 2025Экономика

Официальный курс евро поднялся выше 95 рублей

ЦБ поднял официальный курс доллара до 81,13 рубля, евро — до 95,1
Дмитрий Воронин

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Банк России установил на 15-17 ноября официальный курс доллара на уровне 81,13 рубля, что на 53 копейки выше вчерашнего. Данные об этом опубликованы на сайте ЦБ.

Из них также следует, что курс евро, прибавив за день 1,4 рубля, поднялся до 95,1. Юань вырос на восемь копеек, до 11,4 рубля.

Вчерашнее ослабление европейской и американской валют на несколько десятков копеек участники рынка объясняли в том числе возможными «точечными продажами» валюты российскими компаниями, санкции против которых вступят в силу в ближайшее время.

С учетом того, что уровень процентных ставок сейчас существенно ниже, чем в первой половине года, а дополнительное давление на нацвалюту могут оказать ограничения против российского нефтяного сектора, постепенное ослабление рубля может возобновиться, говорится в комментарии старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк, поступившем «Ленте.ру». Согласно ее прогнозу, курс доллара ожидается на следующей неделе в пределах 80-84 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это жесть». Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

    Военкор рассказал о формировании нового котла вокруг ВСУ

    Лидера действовавшей с 90-х ОПГ задержали на крыльце российского суда

    В Госдуме объяснили законопроект о штрафах за авторизацию через иностранные сервисы

    Официальный курс евро поднялся выше 95 рублей

    В казну России перешли миллиардные активы действовавшей с 90-х годов ОПГ

    Пассажирам парома в Европе включили жесткое порно в присутствии детей

    Букмекерский рынок перестал расти

    Мужчина обучил собаку-ябеду распознавать высокий уровень сахара у его матери

    «Алмаз-Антей» рассказал о модернизации экспортных систем ПВО по опыту СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости