10:38, 14 ноября 2025

Онищенко разрешил россиянам мыть сырую курицу

Онищенко опроверг утверждение о вреде мытья курицы
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jcomp / Freepik

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко опроверг утверждение о том, что мытье курицы перед приготовлением вредит здоровью. Его слова цитирует РИА Новости.

Глава российской академии образования заявил, что мытье сырой курицы не ведет к заражению бактериями. По его словам, распространение микробов может произойти лишь из-за нарушения технологии обработки. «А они тут говорят как обреченность. Значит, если ты помыл, значит, все — хана, кухня будет грязная, и все будет распространено», — сказал Онищенко.

Академик добавил, что нет причин не разрешать мыть курицу перед приготовлением, так как термическая обработка продукта гарантирует безопасность даже зараженного мяса.

Ранее Совет по информированию о пищевой безопасности (Food Safety Information Council, FSIC) Австралии предупредил о смертельной опасности мытья сырой курицы. По их мнению, на коже птицы могут быть опасные бактерии, такие как сальмонелла или кишечная палочка.

