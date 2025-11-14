Бывший СССР
11:40, 14 ноября 2025Бывший СССР

Пашинян раскрыл два сценария аренды маршрута Трампа

Пашинян: Армения обсуждает с США аренду маршрута Трампа на 49 или 99 лет
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Pool / Getty Images

Армения обсуждает с США аренду транспортного пути по проекту «Маршрут [президента США Дональда] Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) либо на 49, либо на 99 лет. Об этом заявил премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Сегодня обсуждаются два сценария передачи в аренду. Сценарий 99 лет и сценарий 49 лет. С чем связаны такие сроки аренды? Потому что, как вы догадались, там будут осуществлены инвестиции, а инвестор должен иметь определенные гарантии», — указал политик.

При этом Пашинян указал, что проект не имеет политической подоплеки и нацелен исключительно на экономическую выгоду. Он добавил, что если бы аренда была предложена на 5 лет, никто бы не проявил интереса.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в Белом доме подписали декларацию, в которой они обязались при посредничестве президента США Дональда Трампа заключить мирный договор. Одним из пунктов стало разрешение спора вокруг Зангезурского коридора. Под давлением Вашингтона Ереван согласился передать путь американской частной компании сроком на 99 лет.

