18:53, 14 ноября 2025Ценности

Пластический хирург назвала возможные причины изменений во внешности Джима Керри

Хирург Ровело: Актер Джим Керри мог сделать пластику век и инъекции ботокса
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Theo Wargo / Getty Images for RRHOF

Пластический хирург Миллисент Ровело из Беверли-Хиллз назвала возможные причины изменений во внешности канадского актера Джима Керри. Ее комментарий приводит Radar Online.

По словам врача, на последних видео глаза 63-летнего артиста выглядят круглее и больше, как в молодости. Так, она предположила, что он мог сделать пластику верхних век. «Верхняя блефаропластика на самом деле довольно распространенная процедура среди людей старшего возраста, и иногда она даже покрывается страховкой, если излишняя кожа мешает зрению», — указала эксперт.

В то же время специалистка обратила внимание на ставший гладким лоб знаменитости и изменения в мимике, что могло произойти из-за инъекций ботокса. «Его лоб совершенно неподвижен, и брови не двигаются и не поднимаются, когда остальная часть лица приходит в движение», — заявила она.

Ранее пластический хирург Раффи Овсепян из Беверли-Хиллз высказался об изменившейся внешности американского актера и режиссера Брэдли Купера.

    Все новости