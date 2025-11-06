Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:42, 6 ноября 2025Ценности

Пластический хирург высказался об изменившейся внешности Брэдли Купера

Врач Овсепян: Внешность Брэдли Купера могла измениться из-за неудачной пластики
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Пластический хирург Раффи Овсепян из Беверли-Хиллз высказался об изменившейся внешности американского актера и режиссера Брэдли Купера. Его слова публикует Radar Online.

По словам врача, лицо 50-летнего артиста могло приобрести другие черты из-за неудачной пластики. Так, подтяжка кожи и блефаропластика в некоторых случаях приводят к созданию неестественного и более напряженного образа.

«Веки Брэдли Купера, линия роста волос и напряжение в верхней части лица указывают на недавнюю омолаживающую операцию, которая вышла за рамки баланса, создав утонченный, но слегка искаженный облик», — указал эксперт.

В октябре сообщалось, что Брэдли Купер посетил премьеру нового фильма «Эта штука работает?», которая состоялась в рамках кинофестиваля в Нью-Йорке, и вызвал споры в сети.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ждем, а готовимся». Российский военкор ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    Спецпосланник Трампа назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Найдена связь между утренним сексом и успехом на работе

    Пилот самолета ослушался инструкций диспетчера и едва не врезался в другой борт в небе

    Бывший пункт размещения подразделений «Азова» в подвале завода «Азовстали» попал на видео

    В ЕК ответили на нежелание Сербии вводить санкции против России

    Во Франции чеченец зарезал бывшую жену на глазах у детей

    Организаторов конкурса красоты «Мисс Вселенная» вызвали на допрос из-за подушки

    Спилберг начал работу над продолжением культового фильма

    Названо условие полного излечения от распространенного венерического заболевания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости