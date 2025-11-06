Пластический хирург высказался об изменившейся внешности Брэдли Купера

Врач Овсепян: Внешность Брэдли Купера могла измениться из-за неудачной пластики

Пластический хирург Раффи Овсепян из Беверли-Хиллз высказался об изменившейся внешности американского актера и режиссера Брэдли Купера. Его слова публикует Radar Online.

По словам врача, лицо 50-летнего артиста могло приобрести другие черты из-за неудачной пластики. Так, подтяжка кожи и блефаропластика в некоторых случаях приводят к созданию неестественного и более напряженного образа.

«Веки Брэдли Купера, линия роста волос и напряжение в верхней части лица указывают на недавнюю омолаживающую операцию, которая вышла за рамки баланса, создав утонченный, но слегка искаженный облик», — указал эксперт.

В октябре сообщалось, что Брэдли Купер посетил премьеру нового фильма «Эта штука работает?», которая состоялась в рамках кинофестиваля в Нью-Йорке, и вызвал споры в сети.