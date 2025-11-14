Плюс-сайз-звезда «Эйфории» похвасталась фигурой в облегающих шортах после похудения

Плюс-сайз-актриса Барби Феррейра похвасталась фигурой в шортах после похудения

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра похвасталась фигурой в откровенном спортивном наряде после похудения. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» запечатлела себя в зеркале после занятия по пилатесу. Так, она предстала перед камерой в серых облегающих шортах и двух спортивных топах. Кроме того, знаменитость позировала в белых носках и с небрежным пучком на голове.

Ранее Барби Феррейра восхитила фанатов фигурой на фоне слухов о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который звезды употребляют для снижения веса. Актриса продемонстрировала публике изменившуюся внешность на звездном женском обеде, который состоялся в Лос-Анджелесе.