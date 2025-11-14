По делу миллионных сбережений экс-сотрудницы полиции вынесли решение в российском регионе

Экс-начальник штаба краснодарского УМВД лишилась сбережений на 29 млн рублей

Советский районный суд Краснодара взыскал более 29,5 миллиона рублей у бывшей сотрудницы регионального управления МВД России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре.

Экс-сотрудница полиции не предоставила сведения, которые бы подтвердили законность поступления на ее счет этой суммы.

Как стало известно «Коммерсанту», речь идет о Виктории Щелоковой, которая в 2021–2024 годах занимала должность начальника штаба городского управления МВД. Ее уволили в связи с утратой доверия, женщина попыталась восстановиться в должности через суд, но тот отказал.

