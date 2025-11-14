Силовые структуры
18:33, 14 ноября 2025Силовые структуры

В казну России перешли миллиардные активы действовавшей с 90-х годов ОПГ

Суд Челябинска запретил объединение «Махонинские» и изъял активы на ₽2,5 млрд
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Советский районный суд Челябинска признал объединение «Махонинские» экстремистским и обратил в доход государства его имущество. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ходом дела.

По его данным, речь идет о сумме порядка 2,5 миллиарда рублей. Объединению принадлежит большинство торговых точек в городе, более сотни объектов недвижимости и 12 машин.

Сразу после судебного заседания лидера ОПГ Александра Махонина задержали сотрудники регионального управления ФСБ и МВД России. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества.

Ранее сообщалось, что за содействие «Махонинским» задержали майора полиции.

