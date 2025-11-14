В казну России перешли миллиардные активы действовавшей с 90-х годов ОПГ

Советский районный суд Челябинска признал объединение «Махонинские» экстремистским и обратил в доход государства его имущество. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ходом дела.
По его данным, речь идет о сумме порядка 2,5 миллиарда рублей. Объединению принадлежит большинство торговых точек в городе, более сотни объектов недвижимости и 12 машин.
Сразу после судебного заседания лидера ОПГ Александра Махонина задержали сотрудники регионального управления ФСБ и МВД России. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества.
Ранее сообщалось, что за содействие «Махонинским» задержали майора полиции.