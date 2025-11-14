Поплавская заработала более полумиллиона на курсах

«Звездач»: Поплавская заработала 583 тысячи на курсах ораторского мастерства

Российская актриса и общественный деятель Яна Поплавская заработала более полумиллиона на курсах ораторского мастерства. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, артистка получила 583 тысячи рублей за проведение культурно-досугового проекта. Отмечается, что в рамках программы она ведет цикл занятий по дополнительному образованию детей, учит их ораторскому искусству и сценическому мастерству.

