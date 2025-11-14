Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:08, 14 ноября 2025Культура

Поплавская заработала более полумиллиона на курсах

«Звездач»: Поплавская заработала 583 тысячи на курсах ораторского мастерства
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская актриса и общественный деятель Яна Поплавская заработала более полумиллиона на курсах ораторского мастерства. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, артистка получила 583 тысячи рублей за проведение культурно-досугового проекта. Отмечается, что в рамках программы она ведет цикл занятий по дополнительному образованию детей, учит их ораторскому искусству и сценическому мастерству.

Ранее Яна Поплавская прокомментировала скандальное видео, на котором похожий на телеведущего Дмитрия Диброва мужчина выходит из машины с расстегнутой ширинкой и обнаженным половым органом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пройдут ускоренное обучение и будут служить». В России планируют призвать несколько тысяч резервистов. Куда их направят?

    Выявлен неожиданный фактор ускорения биологического старения

    Появились подробности о боях с ВСУ в окрестностях Красноармейска

    Коррупция на Украине возмутила Евросоюз

    Армия России полностью заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

    В России высказались о предотвращении теракта против одного из высших должностных лиц

    Набиуллина назвала слишком медленным повышение ключевой ставки

    Два брата-близнеца нашли друг друга на СВО

    Появились детали допроса устроившего поджог в крупнейшем торговом центре Москвы

    ФСБ задержала нападавших под видом полицейских на россиян мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости