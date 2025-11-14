Ценности
Популярная модель призналась в приеме препарата для лечения диабета ради похудения

Модель Брукс Нейдер призналась в приеме препарата GLP-1 ради похудения
Мария Винар

Фото: IMAGO / MediaPunch / Globallookpress.com

Популярная американская модель Брукс Нейдер призналась в приеме препарата GLP-1 для лечения диабета ради похудения. Ее комментарий публикует портал Us Weekly.

28-летняя манекенщица рассказала, что не может отказаться от него из-за неуверенности в себе. «Я все еще работаю над уверенностью в себе и просто иду к ней каждый день. Я, как и все остальные, подвержена колебаниям настроения. Так что все зависит от обстоятельств», — объяснила знаменитость.

Ранее Брукс Нейдер раскрыла правду о пластике. Тогда модель призналась, что сделала коррекцию носа, из-за чего ее теперь постоянно сравнивают с поп-исполнителем Майклом Джексоном.

