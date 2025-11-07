Часто попадающая в конфузы с нижним бельем модель раскрыла правду о пластике

Американская модель Брукс Нейдер призналась, что сделала ринопластику

Популярная американская модель Брукс Нейдер, которая часто попадает в конфузы с нижним бельем, раскрыла правду о пластике. Соответствующее интервью публикует Bustle.

28-летняя манекенщица рассказала, что сделала ринопластику. «Из-за нее люди говорят мне, что я похожа на Майкла Джексона», — посетовала она.

Кроме того, знаменитость призналась, что прибегала к винирам и инъекционным процедурами. По ее словам, она колола в шею ботокс и сперму лосося.

В октябре Брукс Нейдер случайно оконфузилась во время прогулки из-за нижнего белья. Тогда папарацци заметили модель в облегающем сарафане с молнией спереди, которая расстегнулась и показала отсутствие на ней трусов.