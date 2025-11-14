Популярные продукты связали с увеличением риска рака кишечника

JAMA: Употребление ультрапереработанных продуктов повышает риск рака кишечника

Употребление ультрапереработанных продуктов (UPF) может заметно повышать риск ранних предраковых изменений в кишечнике. К такому выводу пришли исследователи из Mass General Brigham, проанализировав данные почти 30 тысяч женщин: у тех, кто ел больше всего UPF, вероятность обнаружить аденомы — предвестники колоректального рака — была на 45 процентов выше. Результаты работы опубликованы в JAMA Oncology.

В исследовании использовались данные Nurses’ Health Study II — крупного проекта, в котором женщины на протяжении 24 лет регулярно проходили эндоскопию и заполняли подробные опросники о питании. В среднем участницы получали около 35 процентов дневных калорий из ультрапереработанных продуктов, но в группе максимального потребления эта доля была в разы выше. Именно у них чаще находили аденомы, связанные с ранним началом колоректального рака.

Связь сохранялась даже после учета других факторов риска — ожирения, диабета и низкого потребления клетчатки. При этом исследователи не обнаружили влияния UPF на другие, более медленно развивающиеся типы полипов.

Авторы отмечают: рост раннего рака кишечника нельзя объяснить одним только питанием, но снижение доли UPF в рационе — потенциально важный шаг для снижения риска. Сейчас команда продолжает исследование других возможных триггеров заболевания и разрабатывает более точные классификации ультрапереработанных продуктов, так как вред разных видов может существенно различаться.

Ранее ученые выяснили, что регулярная физическая активность снижает риск развития и смертности от рака пищеварительной системы на 15–30 процентов