Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:34, 6 ноября 2025Наука и техника

Назван простой способ снизить риск рака пищеварительной системы

JAMA Oncology: Физическая активность снижает риск рака ЖКТ на 15-30 процентов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: muse studio / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения установили, что физическая активность напрямую связана с более низким риском развития и смертности от рака пищеварительной системы. Результаты крупного исследования опубликованы в JAMA Oncology.

В течение 32 лет исследователи наблюдали за 230 тысячами мужчин и женщин, среди которых было зафиксировано 6,5 тысячи случаев рака органов пищеварения и почти 3,8 тысячи смертей. Анализ показал: у тех, кто ежедневно уделял хотя бы час умеренным упражнениям — например, ходьбе, плаванию или йоге, — риск рака и смертности был на 15-30 процентов ниже, чем у малоподвижных участников.

Оптимальный эффект достигался при регулярной, но не чрезмерной нагрузке: слишком интенсивные тренировки не давали дополнительных преимуществ.

Ученые подчеркивают, что ключевым фактором является именно долгосрочная регулярность. Даже умеренная, но регулярная физическая активность помогает защитить организм от опухолей желудка, кишечника и печени, а системность важнее, чем интенсивность нагрузок.

В октябре ученые выяснили, что некоторые обезболивающие препараты могут не только уменьшать боль, но и замедлять рост раковых клеток.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские школьники подсели на «наркотический» орех из Азии. Он вызывает рак ротовой полости

    Ким Кардашьян обвинила ChatGPT в провале экзамена по юриспруденции

    Мужчины с болгаркой и фототехникой проникли в московский тоннель метро

    В Минздраве высказались о ситуации с распространением ВИЧ в российских регионах

    Сотрудники гендиректора «Пятницы!» подожгли трон и шубу Аллегровой

    Стала известна личность задержанного военкомами охранника Джоли

    В России высказались об условиях проведения ядерных испытаний в стране

    Назван фаворит матча Лиги Европы между «Штурмом» и «Ноттингем Форест»

    Назван простой способ снизить риск рака пищеварительной системы

    Под Москвой девятилетняя фигуристка попала в больницу с травмой черепа после удара тренера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости