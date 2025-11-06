Назван простой способ снизить риск рака пищеварительной системы

JAMA Oncology: Физическая активность снижает риск рака ЖКТ на 15-30 процентов

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения установили, что физическая активность напрямую связана с более низким риском развития и смертности от рака пищеварительной системы. Результаты крупного исследования опубликованы в JAMA Oncology.

В течение 32 лет исследователи наблюдали за 230 тысячами мужчин и женщин, среди которых было зафиксировано 6,5 тысячи случаев рака органов пищеварения и почти 3,8 тысячи смертей. Анализ показал: у тех, кто ежедневно уделял хотя бы час умеренным упражнениям — например, ходьбе, плаванию или йоге, — риск рака и смертности был на 15-30 процентов ниже, чем у малоподвижных участников.

Оптимальный эффект достигался при регулярной, но не чрезмерной нагрузке: слишком интенсивные тренировки не давали дополнительных преимуществ.

Ученые подчеркивают, что ключевым фактором является именно долгосрочная регулярность. Даже умеренная, но регулярная физическая активность помогает защитить организм от опухолей желудка, кишечника и печени, а системность важнее, чем интенсивность нагрузок.

