Обезболивающие лекарства оказались оружием против рака

PNAS: Бупивакаин и римегепант способны замедлять рост рака костей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Некоторые препараты от боли могут не только облегчать страдания пациентов, но и подавлять развитие опухолей. Исследования ученых из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса показали, что два уже одобренных лекарства — бупивакаин и римегепант — способны замедлять рост остеосаркомы, одной из самых агрессивных форм рака костей. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые обнаружили, что оба препарата блокируют сигналы между нервными клетками и опухолью, нарушая работу белков NGF и TrkA, которые стимулируют рост сосудов и нервных волокон в опухоли. В экспериментах на мышах такая блокировка не только уменьшала боль, но и тормозила распространение раковых клеток.

По словам ведущего автора исследования, полученные результаты открывают перспективу повторного использования уже известных обезболивающих в качестве противоопухолевых средств. Ученые надеются, что на основе этих данных удастся разработать новые методы лечения остеосаркомы, которые будут сочетать контроль боли с подавлением роста опухоли.

Ранее ученые назвали препарат, регулярный прием которого, может снижать риск развития рака эндометрия.

