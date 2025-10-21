Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:30, 21 октября 2025Наука и техника

Популярное обезболивающее показало противораковый эффект

IJC: Регулярное применение ибупрофена снижает риск развития рака эндометрия
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Регулярное применение ибупрофена может снижать риск развития рака эндометрия, показало крупное исследование, опубликованное в International Journal of Cancer (IJC). Ученые проанализировали данные более 42 тысяч женщин из программы PLCO, наблюдая их в течение 12 лет. За этот период зарегистрировали 678 случаев заболевания.

Выяснилось, что у женщин, принимавших не менее 30 таблеток ибупрофена в месяц, риск рака эндометрия был на 25 процентов ниже, чем у тех, кто использовал препарат реже четырех раз в месяц. Особенно выраженным эффект оказался у участниц с сердечно-сосудистыми заболеваниями — у них вероятность заболевания снижалась почти на половину.

Материалы по теме:
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака.Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
28 июля 2025

При этом аспирин, несмотря на схожий механизм действия, не показал значимого влияния на риск рака матки ни в общей группе, ни в подгруппах. Ученые предполагают, что различие связано с особенностями противовоспалительного действия ибупрофена и его влиянием на гормональный фон эндометрия.

Авторы подчеркивают, что результаты пока носят наблюдательный характер, и самостоятельно принимать ибупрофен для профилактики рака нельзя. Однако полученные данные открывают новое направление исследований, которое может привести к разработке безопасных противовоспалительных стратегий для снижения онкологических рисков у женщин.

Ранее ученые выяснили, что мРНК-вакцина от COVID-19 усиливает эффективность иммунотерапии при раке легких и меланоме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Макроны" и "мерцы" могут предложить лишь русофобию». Глава российской разведки предупредил о подготовке Запада к войне с Россией

    В Госдуме назвали последствие ограничения на аборты в регионах России

    Охранника детского лагеря отпустили после удара ножом по россиянину

    Алаудинов предупредил Украину о грозящей катастрофе

    Медведева показала фигуру в красном платье с откровенным вырезом

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Россиянин описал обнаженных девушек на пляже в Швеции фразой «загорают прямо на скалах»

    В России выросли продажи одного вида машин

    В США заявили о бессилии после реакции Путина на поставки Tomahawk

    Встречу Лаврова и Рубио отложили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости