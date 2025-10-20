Противовирусная вакцина неожиданно помогла в лечении рака

ESMO: мРНК-вакцина от COVID-19 усиливает иммунный ответ против раковых опухолей

Ученые из Университета Флориды и Онкоцентра MD Anderson обнаружили, что мРНК-вакцина от COVID-19 может усиливать иммунный ответ против злокачественных опухолей. Анализ данных более чем тысячи пациентов с запущенным раком легких и кожи показал: те, кто получил прививку в течение 100 дней после начала иммунотерапии, жили почти вдвое дольше. Работа представлена на конгрессе European Society for Medical Oncology (ESMO).

В ходе исследования выяснилось, что средняя продолжительность жизни пациентов увеличилась с 20 до 37 месяцев при раке легких и с 26 до 40 месяцев — при меланоме. При этом обычные вакцины, например против гриппа, не давали подобного эффекта.

Ученые объясняют этот феномен тем, что мРНК-вакцинация «будит» врожденный иммунитет — активирует клетки, которые затем направляют противоопухолевый ответ. По сути, вакцина действует как «сигнальная вспышка», заставляющая иммунные клетки мигрировать из опухоли в лимфатические узлы, где формируется полноценная защита. Этот эффект оказался особенно выражен у пациентов, чья иммунная система изначально слабо реагировала на лечение.

Авторы подчеркивают, что наблюдение пока носит корреляционный характер и требует подтверждения в рандомизированных клинических испытаниях, которые уже готовятся. Однако результаты могут радикально изменить подход к лечению рака. Если гипотеза подтвердится, мРНК-технологии смогут лечить не только инфекции, но и злокачественные опухоли, становясь основой универсальной вакцины против рака.

Ранее специалисты выяснили, что экстракт граната усиливает эффективность фотодинамической терапии при раке груди.