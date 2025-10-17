Наука и техника
12:55, 17 октября 2025Наука и техника

Назван природный усилитель эффективности противораковой терапии

ATM: Экстракт граната усиливает действие фотодинамической терапии при раке груди
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Ученые из Университета Йоханнесбурга доказали, что экстракт граната способен значительно усилить действие фотодинамической терапии при лечении рака груди. Результаты исследования опубликованы в журнале Advances in Traditional Medicine (ATM).

В лабораторных экспериментах сочетание растительного экстракта с хлорофилловым производным — феофорбидом-a — подавляло рост опухолевых клеток MCF-7 почти в два раза эффективнее, чем один экстракт.

Исследователи отмечают, что такой комбинированный подход активирует оба пути апоптоза — внешние и внутренние механизмы клеточной гибели, что делает его более точным и безопасным для здоровых тканей. Концентрация, необходимая для подавления опухоли, снизилась с 289 до 129 мкг/мл, указывая на выраженный синергетический эффект.

По словам авторов, экстракт граната, богатый танинами, антоцианидинами и фенолами, может стать основой для мягких и эффективных противораковых методов, особенно в сочетании с современными фототерапевтическими технологиями. Теперь исследователи планируют перейти от клеточных экспериментов к испытаниям на животных, чтобы подтвердить потенциал фрукта как природного помощника в терапии онкозаболеваний.

Ранее ученые выяснили, что регулярный прием экстракта граната повышает уровень гормона молодости IGF-1 у людей старше 55 лет.

