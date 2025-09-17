Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:54, 17 сентября 2025Наука и техника

Привычный фрукт оказался стимулятором гормона молодости

Nutrients: Экстракт граната помогает повысить уровень гормона молодости IGF-1
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Употребление экстракта граната помогает повысить уровень гормона молодости IGF-1 у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи из Манчестерского метрополитен-университета, опубликовавшие результаты работы в журнале Nutrients.

В исследовании участвовали 72 добровольца в возрасте 55–70 лет. В течение 12 недель они ежедневно принимали либо капсулы с экстрактом граната (740 миллиграммов), либо плацебо. К концу эксперимента у первой группы уровень IGF-1 значительно вырос. Этот гормон играет ключевую роль в поддержании здоровья: он стимулирует обновление клеток, укрепляет мышцы и кости, улучшает работу сосудов и мозга. С возрастом его уровень обычно снижается, что связано с потерей сил и ростом риска заболеваний.

Материалы по теме:
Какой урожай овощей, фруктов и ягод собирают в сентябре? И какие работы нужно провести в огороде осенью
Какой урожай овощей, фруктов и ягод собирают в сентябре?И какие работы нужно провести в огороде осенью
19 марта 2025
Как правильно чистить гранат? Быстрые и удобные способы: пошаговая инструкция
Как правильно чистить гранат?Быстрые и удобные способы: пошаговая инструкция
7 августа 2025

На длину теломер — защитных «колпачков» на концах хромосом, которые отражают скорость клеточного старения, — экстракт заметного влияния не оказал. Тем не менее повышение IGF-1 может быть полезным для сосудистой системы и общего самочувствия.

Ученые подчеркивают: результаты обнадеживают, но для окончательных выводов нужны долгосрочные исследования, чтобы подтвердить пользу экстракта граната и исключить возможные риски его применения.

В августе ученые выяснили, что порошок из вишни помогает замедлить развитие возрастных заболеваний, включая деменцию и болезнь Альцгеймера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из популярных китайских производителей машин уйдет из России

    Стало известно об отказе Ротару выступать до конца СВО

    Лавров оценил необходимость участия Европы в переговорах по Украине

    Минобороны сообщило о более чем 350 сбитых украинских беспилотниках

    В Китае столкнулись два летающих автомобиля

    Бойцы СВО назвали себя националистами и высказались об «ордах мигрантов» на видео

    Раскрыты цели ударов российских войск в зоне СВО

    Крупная азиатская страна открыла рынок для поставок мяса птицы из России

    В России ускорили процесс опознания погибших в зоне СВО

    В США сотрудники университета подали в суд на Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости