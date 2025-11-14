Мир
Президент Польши предложил запретить Коммунистическую партию

Президент Польши Навроцкий подал ходатайство о запрете Коммунистической партии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий подал в Конституционный трибунал ходатайство о запрете действующей в стране Коммунистической партии. Соответствующее сообщение опубликовано на портале главы государства.

Согласно заявлению, Навроцкий призвал суд проверить конституционность программных целей Коммунистической партии Польши. По его мнению, они относятся к «тоталитарным методам и практике коммунизма и предполагают применение насилия для захвата власти и влияния на государственную политику».

Ранее Навроцкий заявил, что Варшава отказывается ставить украинские национальные интересы выше польских. Навроцкий подчеркнул, что всегда будет «говорить голосом поляков в важных вопросах».

