Президент Польши предложил запретить Коммунистическую партию

Президент Польши Навроцкий подал ходатайство о запрете Коммунистической партии

Президент Польши Кароль Навроцкий подал в Конституционный трибунал ходатайство о запрете действующей в стране Коммунистической партии. Соответствующее сообщение опубликовано на портале главы государства.

Согласно заявлению, Навроцкий призвал суд проверить конституционность программных целей Коммунистической партии Польши. По его мнению, они относятся к «тоталитарным методам и практике коммунизма и предполагают применение насилия для захвата власти и влияния на государственную политику».

Ранее Навроцкий заявил, что Варшава отказывается ставить украинские национальные интересы выше польских. Навроцкий подчеркнул, что всегда будет «говорить голосом поляков в важных вопросах».