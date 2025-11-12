Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:50, 12 ноября 2025Мир

Польский президент отказался ставить Украину выше Польши

Wpolsce24: Президент Навроцкий отказался ставить интересы Украины выше Польши
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Imago / Aleksander Kalka / Globallookpress.com

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варашава отказывается ставить украинские национальные интересы выше польских. С таким заявлением в опубликованном на YouTube интервью изданию Wpolsce24.

«Это должны быть партнерские отношения, попытка нахождения симметрии между интересом польского государства и интересом Украины. Нельзя считать интересы Польши чем-то, что должно гарантировать реализацию всех постулатов Украины», — сказал политик.

Навроцкий подчеркнул, что всегда будет «говорить голосом поляков в важных вопросах». По его словам, если кто-то, например [президент Украины Владимир Зеленский] в этом сомневается, то «они будут удивлены».

В сентябре Навроцкий в последний раз подписал закон о специальной помощи украинцам. Предполагается, что это приведет к «концу украинского туризма».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина задействовала печально известный полк для спасения попавших в котел бойцов

    Появились первые кадры с подорвавшимся на замаскированной бомбе под Москвой мальчиком

    Сроки окончания украинского конфликта военным путем оценили

    Раскрыто состояние лидера преступного мира Абхазии после покушения на похоронах

    Трампа раскритиковала его бывшая сторонница за встречу с бывшим джихадистом

    Звезда сериала «Кухня» подал на развод с популярной российской актрисой

    48-летняя солистка группы «Винтаж» обнажила ягодицы на камеру

    Нарколог прокомментировал скандальное видео с Дибровым с расстегнутой ширинкой

    Москву накроет снегом и ледяным дождем

    Названы варианты подработки для пенсионеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости