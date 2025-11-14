Просившая милостыню девятилетняя россиянка стала моделью

KP.RU: Просившая милостыню в Дагестане 9-летняя Мархаба стала моделью

Девятилетняя девочка, ранее просившая милостыню на улицах Дагестана, была случайно замечена неравнодушной женщиной и обрела будущее. Историю юной Мархабы рассказывает KP.RU.

Как пишет издание, изначально одна из туристок заметила на улицах города красивого ребенка и сделала ее снимок, после чего опубликовала его в интернете. Фотография разлетелась по сети и на девочку обратила внимание местная жительница Джаннет Сулайманова. Она отправилась на поиски ребенка и нашла ее, сразу познакомившись с матерью девочки и ее братом с сестрами.

Начав общаться, женщина привыкла к новой знакомой, которая почти сразу начала называть ее мамой. Они начали проводить много времени вместе — мать ребенка была не против, она видела, что дочь тянется к Сулеймановой.

В какой-то момент Сулейманова решила, что внешние данные девочки не должны пропадать. После этого Мархаба стала звездой соцсетей, на данный момент за ее жизнью наблюдают уже 70 тысяч подписчиков.

Все началось с того, что девочка снялась в ролике, а потом ее попросили прорекламировать платья. «Мархаба была счастлива! А главное, у нее это действительно хорошо получается», — отмечает женщина.

Теперь девочка мечтает о новых съемках. Она хочет зарабатывать деньги, чтобы помогать семье.

Ранее в Славянске-на-Кубани Краснодарского края школьник стал звездой соцсетей после того, как поймал настоящего речного монстра. Удача улыбнулась юному россиянину в Северном парке города.

