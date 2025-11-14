Путешествия
Путин присвоил аэропорту Ижевска имя Калашникова

Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя изобретателя Калашникова
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Ижевска имя советского и российского изобретателя стрелкового оружия Михаила Калашникова. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить международному аэропорту Ижевска имя М. Т. Калашникова», — сказано в документе.

В указе также говорится, что он вступает в силу со дня его подписания.

Ранее президент России присвоил аэропорту в Нерюнгри в Республике Саха (Якутия) имя первого секретаря Якутского обкома КПСС Гавриила Чиряева. Указ вступил в силу 6 июня.

