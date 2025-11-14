Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:21, 14 ноября 2025Наука и техника

Раскрыт неожиданный фактор повышения риска развития деменции

Neurology: Люди с низким доходом чаще сталкиваются с факторами риска деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Люди с низким доходом значительно чаще сталкиваются с факторами риска развития деменции — к такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Neurology. В масштабном анализе данных более чем пяти тысяч участников ученые показали: чем ниже доход семьи, тем больше у человека накопленных модифицируемых факторов риска, способных ускорить развитие когнитивных нарушений.

Исследователи разделили участников на шесть уровней дохода. Выяснилось, что с каждым шагом вверх по доходной шкале вероятность иметь еще один дополнительный фактор риска снижалась на 9 процентов. При этом именно в самой низкой категории дохода встречались наиболее опасные сочетания: ухудшение зрения и социальная изоляция, на которые, по оценкам, приходится до 40 процентов потенциально предотвратимых случаев деменции.

Материалы по теме:
Вредно для здоровья. Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
Вредно для здоровья.Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
8 октября 2025
Найден простой и приятный способ защититься от деменции.Что нужно делать?
11 мая 2025

Ученые подчеркивают: низкий доход не является прямой причиной когнитивного снижения, однако формирует условия, в которых риски накапливаются стремительно. Недоступность медицинской помощи, отсутствие регулярной офтальмологической поддержки, слабая социальная вовлеченность и высокие показатели хронических заболеваний — все это создает почву для будущих нарушений памяти и мышления.

Авторы отмечают, что результаты носят наблюдательный характер, но подчеркивают необходимость целевых программ для людей с низкими доходами. Улучшение доступа к базовому медицинскому обслуживанию и снижению социальной изоляции, по их словам, может существенно уменьшить риск деменции уже в ближайшие годы.

Ранее ученые показали, что скрытые микроповреждения сердца, определяемые по уровню тропонина I, могут предсказывать развитие деменции задолго до появления симптомов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку в сигналах по ключевой ставке. Из-за этого российский бизнес набрал слишком много дорогих кредитов

    Галкину грозит до трех лет тюрьмы в Израиле. Что он сделал?

    Стало известно о планах Трампа депортировать украинцев на родину

    Турция усложнила жизнь российским перевозчикам грузов

    Жить в Таиланде месяцами станет сложнее

    В России создали «уничтожителя» украинской «Бабы-ягы»

    Захарова назвала задачу Зеленского

    47-градусные морозы пришли в российский регион

    Стало известно о готовящихся провокациях Киева в Европе

    Раскрыта судьба водителя пытавшегося провезти в колонию оружие грузовика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости