Раскрыт ранний маркер развития деменции

EHJ: Повышение тропонина в среднем возрасте связано с увеличением риска деменции

Ученые из Университетского колледжа Лондона выявили, что скрытые повреждения сердца, обнаруживаемые по уровню тропонина I, могут предсказывать риск развития деменции задолго до первых симптомов. Результаты 25-летнего наблюдения почти 6000 человек опубликованы в European Heart Journal (EHJ).

Исследователи использовали высокочувствительный анализ на сердечный тропонин I — белок, который даже в малых концентрациях указывает на микроповреждения сердечной мышцы. Участники исследования были в возрасте 45–69 лет на момент начала наблюдения, а затем проходили регулярное тестирование когнитивных функций и МРТ мозга. За время наблюдения деменция была диагностирована у 10 процентов участников.

Оказалось, что даже умеренное повышение тропонина в среднем возрасте связано с 10-процентным увеличением риска деменции. У людей с концентрацией выше 5,2 нг/л объем серого вещества через 15 лет был меньше, а гиппокамп — структура, отвечающая за память — заметно атрофирован, что эквивалентно ускоренному старению мозга на 2–3 года.

Авторы предполагают, что хроническое микроповреждение сердца ухудшает кровоснабжение мозга и ускоряет нейродегенерацию. По их мнению, тест на тропонин может стать новым инструментом раннего прогнозирования когнитивных нарушений и профилактики деменции, особенно у людей среднего возраста с сердечно-сосудистыми факторами риска.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление сыра связано со снижением риска деменции на 24 процента.

