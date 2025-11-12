Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:52, 12 ноября 2025Наука и техника

Раскрыт ранний маркер развития деменции

EHJ: Повышение тропонина в среднем возрасте связано с увеличением риска деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университетского колледжа Лондона выявили, что скрытые повреждения сердца, обнаруживаемые по уровню тропонина I, могут предсказывать риск развития деменции задолго до первых симптомов. Результаты 25-летнего наблюдения почти 6000 человек опубликованы в European Heart Journal (EHJ).

Исследователи использовали высокочувствительный анализ на сердечный тропонин I — белок, который даже в малых концентрациях указывает на микроповреждения сердечной мышцы. Участники исследования были в возрасте 45–69 лет на момент начала наблюдения, а затем проходили регулярное тестирование когнитивных функций и МРТ мозга. За время наблюдения деменция была диагностирована у 10 процентов участников.

Материалы по теме:
Вредно для здоровья. Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
Вредно для здоровья.Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
8 октября 2025
Найден простой и приятный способ защититься от деменции.Что нужно делать?
11 мая 2025

Оказалось, что даже умеренное повышение тропонина в среднем возрасте связано с 10-процентным увеличением риска деменции. У людей с концентрацией выше 5,2 нг/л объем серого вещества через 15 лет был меньше, а гиппокамп — структура, отвечающая за память — заметно атрофирован, что эквивалентно ускоренному старению мозга на 2–3 года.

Авторы предполагают, что хроническое микроповреждение сердца ухудшает кровоснабжение мозга и ускоряет нейродегенерацию. По их мнению, тест на тропонин может стать новым инструментом раннего прогнозирования когнитивных нарушений и профилактики деменции, особенно у людей среднего возраста с сердечно-сосудистыми факторами риска.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление сыра связано со снижением риска деменции на 24 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной подготовке Европы к войне

    В ВСУ снова заявили об отступлении в Запорожской области

    В Кремле обвинили Киев в атаках на Каспийский трубопроводный консорциум

    На Украине захотели заблокировать Telegram-каналы из-за коррупционного скандала

    Москвичей предупредили о гололедице

    Назван самый продающий формат контента

    «Калашников» покажет МРС «Корсета плюс» в Дубае

    Расправившийся с сотрудницей директор российского магазина арестован

    В Москве спасли мальчика с опухолью у сердца размером с его кулак

    Раскрыта позиция США по Крыму и новым территориям России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости