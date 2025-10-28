Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 28 октября 2025Наука и техника

Привычный молочный продукт оказался защитником от деменции

Nutrients: Регулярное употребление сыра может снижать риск развития деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Ученые установили, что регулярное употребление сыра может снижать риск развития деменции. Результаты крупного когортного исследования, опубликованного в журнале Nutrients, основаны на данных более 7,9 тысячи японцев старше 65 лет, наблюдавшихся в рамках национального проекта JAGES с 2019 по 2022 год.

Сравнив пожилых людей, которые ели сыр хотя бы раз в неделю, с теми, кто не включал его в рацион, исследователи выяснили: деменция развилась у 3,4 процента участников первой группы против 4,5 процента во второй. После статистической корректировки по полу, возрасту, доходу, уровню образования и состоянию здоровья выяснилось, что любители сыра имели на 24 процента меньший риск когнитивных нарушений.

Материалы по теме:
Вредно для здоровья. Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
Вредно для здоровья.Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
8 октября 2025
Найден простой и приятный способ защититься от деменции.Что нужно делать?
11 мая 2025

Авторы отмечают, что даже небольшое количество сыра может положительно влиять на мозг благодаря содержанию витамина K2, антиоксидантов, белков, а также пробиотиков, участвующих в регуляции микрофлоры и воспалительных процессов. Кроме того, ферментированные продукты традиционно ассоциируются с лучшим состоянием сосудов, что также снижает вероятность развития деменции.

По мнению исследователей, эффект от употребления сыра в Японии может быть особенно заметен из-за сравнительно низкого потребления молочных продуктов в стране. Ученые планируют уточнить, какие именно виды сыра — ферментированные или переработанные — оказывают наибольший профилактический эффект, и каков оптимальный уровень потребления для поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте.

Ранее стало известно, что регулярное употребление кефира может снижать риск кариеса и воспаления десен, влияя на микрофлору полости рта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Сахалине произошел блэкаут. Перед этим жители заметили загадочную вспышку в районе ТЭЦ

    Экономист назвала размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2026 году

    Трамп счел экс-лидера Бразилии неудачником

    Будущим родителям раскрыли сумму маткапитала на первого ребенка в 2026 году

    В России заявили о попытках Запада сорвать диалог Путина и Трампа

    Акула попыталась оторвать руку дайверу

    Семья невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одной детали в прошлом жениха

    Новая премьер Японии решила исполнить желание Трампа

    Маск пригрозил уходом из Tesla и потребовал компенсацию

    В МВД озвучили последствия сохранения госномеров без триколора для автомобилистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости