Наука и техника
16:44, 14 ноября 2025Наука и техника

Раскрыта неочевидная опасность сырого молока

PLOS One: Сырое молоко содержит опасные антибиотикорезистентные бактерии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Panumas Yanuthai / Shutterstock / Fotodom

В сыром коровьем и овечьем молоке обнаружены многочисленные штаммы Staphylococcus epidermidis, устойчивые сразу к нескольким классам антибиотиков. Об этом сообщает международная группа исследователей университета Абдул Вали Хана, опубликовавшая результаты работы в PLOS One.

Ученые проанализировали 310 проб сырого молока и выявили: признаки скрытого воспаления вымени встречаются у четверти животных, а почти 13 процентов образцов содержат S. epidermidis — бактерию, обычно безвредную, но способную передавать гены устойчивости куда более опасным микробам. Антибиотикорезистентность оказалась пугающе высокой: 95 процентов выделенных штаммов не реагировали на пенициллин и эритромицин, а половина — на три и более препарата.

Генетический анализ показал широкое распространение ключевых генов устойчивости: ermC, tetK и mecA. По словам авторов, ситуация отражает последствия неконтролируемого использования антибиотиков в животноводстве и создает угрозу как пищевой безопасности, так и распространению устойчивых инфекций среди людей.

Исследователи призывают к ужесточению контроля применения антибиотиков, улучшению санитарных практик на фермах и отказу от употребления сырого молока, которое может стать скрытым источником опасных супербактерий.

В октябре ученые доказали, что регулярное употребление кефира может снижать риск кариеса и воспаления десен.

