Путешествия
Путешествия
13:16, 14 ноября 2025Путешествия

Раскрыто состояние попавших в ДТП с микроавтобусом в Египте россиян

Пять пострадавших в ДТП в Египте российских туристов лечатся в больницах Хургады
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Amr Nabil / AP

В Египте произошло ДТП с микроавтобусом, в котором пострадали российские туристы. Состояние россиян раскрыло издание РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Хургаде.

Инцидент произошел в ночь на 14 ноября на трассе между курортами Марса-Алам и Эль-Кусейр в провинции Красное море. Туристический транспорт столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего один египтянин не выжил. Семь человек получили травмы, среди них оказались пять граждан России.

На данный момент попавшие в аварию проходят лечение в больницах «Асил» и «Клеопатра» в Хургаде. «Среди пострадавших двое с тяжелыми травмами, их жизни ничего не угрожает», — сообщили в генконсульстве.

Ранее в Египте произошло ДТП с туристическим автобусом и грузовиком, в котором пострадали 27 российских туристов. Госпитализированы 14 россиян с травмами разной степени тяжести. Один гражданин РФ в результате аварии не выжил.

