Раскрыты долгосрочные планы Европы по Украине

Министры обороны стран Европы заявили, что поддержка Киева будет долгосрочной

Министры обороны стран Европы заявили, что поддержка Украины будет долгосрочной. Об этом сообщает Politico по итогам встречи глав оборонных ведомств Германии, Франции, Италии, Польши и Великобритании.

«Основные выводы: поддержка Киева будет продолжаться, гибридные угрозы в адрес Европы усиливаются, а крупнейшие военные державы континента намерены взять на себя большую часть расходов на собственную оборону», — говорится в материале.

Издание приводит слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который открыл заседание, подчеркнув важность преемственности, и пообещал, что Берлин дальше будет играть ведущую роль в поддержке Украины.

Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен пообещала, что Париж «будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется», и указала на работу Франции по подготовке гарантий безопасности для Киева.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Рим выделит 800 миллионов евро на гражданскую поддержку, в том числе на генераторы, необходимые для преодоления зимнего дефицита электроэнергии, а также на дополнительную военную помощь.

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский напрямую связал безопасность Европы с устойчивостью Украины и подчеркнул, что Польша предоставляет Киеву военную технику, финансовую и политическую поддержку.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина может проиграть в конфликте с Россией, если будет терпеть коррупцию. Он подчеркнул, что коррупция на Украине негативно влияет на стремление стран Запада оказывать ей поддержку.