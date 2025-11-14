Раскрыты долгосрочные планы Европы по Украине

Министры обороны стран Европы заявили, что поддержка Украины будет долгосрочной. Об этом сообщает Politico по итогам встречи глав оборонных ведомств Германии, Франции, Италии, Польши и Великобритании.
«Основные выводы: поддержка Киева будет продолжаться, гибридные угрозы в адрес Европы усиливаются, а крупнейшие военные державы континента намерены взять на себя большую часть расходов на собственную оборону», — говорится в материале.
Издание приводит слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который открыл заседание, подчеркнув важность преемственности, и пообещал, что Берлин дальше будет играть ведущую роль в поддержке Украины.
Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен пообещала, что Париж «будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется», и указала на работу Франции по подготовке гарантий безопасности для Киева.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Рим выделит 800 миллионов евро на гражданскую поддержку, в том числе на генераторы, необходимые для преодоления зимнего дефицита электроэнергии, а также на дополнительную военную помощь.
Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский напрямую связал безопасность Европы с устойчивостью Украины и подчеркнул, что Польша предоставляет Киеву военную технику, финансовую и политическую поддержку.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина может проиграть в конфликте с Россией, если будет терпеть коррупцию. Он подчеркнул, что коррупция на Украине негативно влияет на стремление стран Запада оказывать ей поддержку.