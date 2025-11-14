Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:00, 14 ноября 2025Мир

Раскрыты долгосрочные планы Европы по Украине

Министры обороны стран Европы заявили, что поддержка Киева будет долгосрочной
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Christian Mang / Reuters

Министры обороны стран Европы заявили, что поддержка Украины будет долгосрочной. Об этом сообщает Politico по итогам встречи глав оборонных ведомств Германии, Франции, Италии, Польши и Великобритании.

«Основные выводы: поддержка Киева будет продолжаться, гибридные угрозы в адрес Европы усиливаются, а крупнейшие военные державы континента намерены взять на себя большую часть расходов на собственную оборону», — говорится в материале.

Издание приводит слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который открыл заседание, подчеркнув важность преемственности, и пообещал, что Берлин дальше будет играть ведущую роль в поддержке Украины.

Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен пообещала, что Париж «будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется», и указала на работу Франции по подготовке гарантий безопасности для Киева.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Рим выделит 800 миллионов евро на гражданскую поддержку, в том числе на генераторы, необходимые для преодоления зимнего дефицита электроэнергии, а также на дополнительную военную помощь.

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский напрямую связал безопасность Европы с устойчивостью Украины и подчеркнул, что Польша предоставляет Киеву военную технику, финансовую и политическую поддержку.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина может проиграть в конфликте с Россией, если будет терпеть коррупцию. Он подчеркнул, что коррупция на Украине негативно влияет на стремление стран Запада оказывать ей поддержку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие вещи бывают». Обломки «Искандера» упали на посольство Азербайджана в Киеве. Как на это отреагировали в Баку и Москве?

    Прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения

    Франция впервые показала новую ядерную ракету

    В Литве захотели усилить контроль над следующими в Калининград россиянами

    Главком ВСУ назвал самое сложное направление для украинской армии

    МИД Румынии вызвал российского посла

    Популярная модель призналась в приеме препарата для лечения диабета ради похудения

    Раскрыты долгосрочные планы Европы по Украине

    Уникальное гигантское млекопитающее неожиданно «выловили» в России

    Появились подробности о ставших жертвами брутальной расправы ВСУ жителях Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости