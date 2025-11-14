Туск сделал предупреждение Украине словами «вы проиграете войну»

Туск: Украина может потерпеть поражение, если будет терпеть коррупцию

Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией, если будет терпеть коррупцию. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит портал Onet.

«Я предупреждаю всех, кто имеет право голоса в этом вопросе: остерегайтесь коррупции, (...) потому что вы проиграете войну, если будете ее терпеть», — сказал политик.

Туск также подчеркнул, что коррупция на Украине негативно влияет на стремление стран Запада оказывать ей поддержку. «Будет все труднее убеждать партнеров сотрудничать с Украиной, если подобные скандалы продолжат возникать», — отметил он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента страны Владимира Зеленского, в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Кроме него в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук, уже написавшая заявление об отставке.