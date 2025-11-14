Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:19, 14 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыты поддерживающие подрыв Крымского моста два россиянина

Под Владимиром за поддержку подрыва Крымского моста арестованы двое мужчин
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Во Владимирской области задержаны двое мужчин, поддерживающих подрыв Крымского моста. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областное управление ФСБ России.

Фигуранты — жители Владимира и Суздаля 1984 года рождения. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Им предъявлены обвинения. Они арестованы.

По данным агентства, арестованные публиковали в открытых сообществах в социальных сетях комментарии, в которых поддерживали подрыв Крымского моста.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержана местная жительница, восхвалявшая теракт в отношении журналиста Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это жесть». Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

    Военкор рассказал о формировании нового котла вокруг ВСУ

    Лидера действовавшей с 90-х ОПГ задержали на крыльце российского суда

    В Госдуме объяснили законопроект о штрафах за авторизацию через иностранные сервисы

    Официальный курс евро поднялся выше 95 рублей

    В казну России перешли миллиардные активы действовавшей с 90-х годов ОПГ

    Пассажирам парома в Европе включили жесткое порно в присутствии детей

    Букмекерский рынок перестал расти

    Мужчина обучил собаку-ябеду распознавать высокий уровень сахара у его матери

    «Алмаз-Антей» рассказал о модернизации экспортных систем ПВО по опыту СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости