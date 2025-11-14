Раскрыты поддерживающие подрыв Крымского моста два россиянина

Под Владимиром за поддержку подрыва Крымского моста арестованы двое мужчин

Во Владимирской области задержаны двое мужчин, поддерживающих подрыв Крымского моста. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областное управление ФСБ России.

Фигуранты — жители Владимира и Суздаля 1984 года рождения. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Им предъявлены обвинения. Они арестованы.

По данным агентства, арестованные публиковали в открытых сообществах в социальных сетях комментарии, в которых поддерживали подрыв Крымского моста.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержана местная жительница, восхвалявшая теракт в отношении журналиста Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин).