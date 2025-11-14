Генконсульство России назвало слухами обвинения в вербовке граждан Ирака на СВО

Генконсульство России в Эрбиле в Иракском Курдистане назвало слухами обвинения российских дипломатов в вербовке граждан Ирака для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает The New Arab.

«Все обвинения в том, что российские дипломатические представительства вербуют тысячи иракцев, — это слухи, призванные нанести ущерб имиджу России в иракском обществе», — цитирует издание одного из сотрудников дипмиссии.

Ранее стало известно, что приехавший в Россию по туристической визе и попавший на СВО британец Джей Фрейзер получил российское гражданство.