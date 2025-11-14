Россия
09:47, 14 ноября 2025Россия

Стало известно о судьбе попавшего на СВО под Бахмут британского туриста

Журналист Чесноков: Участвующий в СВО британец Фрейзер получил гражданство РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Приехавший в Россию по туристической визе и попавший на специальную военную операцию (СВО) британец Джей Фрейзер получил российское гражданство. О судьбе туриста сообщил журналист Эдвард Чесноков в Telegram.

Известно, перед тем как отправиться на СВО, турист из Британии попутешествовал по России, а после списался с представителями добровольческого подразделения «Пятнашка». Позже Фрейзер попал под Бахмут и обещал отправлять бывших соотечественников домой в гробах.

Чесноков рассказал, что получение участвующим в СВО Фрейзером гражданства вначале «заволокитилось», но в итоге британец получил российский паспорт.

В 2022 году гражданство России получил известный под прозвищем Черный Ленин латышский оппозиционер Бенес Айо. Он также участвовал в спецоперации.

