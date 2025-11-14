Мир
Россия предложила свою резолюцию ООН по Газе в противовес США

Reuters: Россия предлагает свою резолюцию ООН по Газе в противовес проекту США
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Россия предложила собственную резолюцию ООН по Газе в противовес проекту США, отдав ключевую роль Совету Безопасности (СБ). Об этом сообщает Reuters.

Российская делегация при ООН направила государствам-членам Совета Безопасности записку, с текстом которой ознакомилось агентство Reuters. В документе указывается, что российское «контрпредложение вдохновлено проектом США».

«Цель нашего проекта — дать Совету Безопасности возможность разработать сбалансированный, приемлемый и единый подход к достижению устойчивого прекращения военных действий», — подчеркивается в обращении.

В альтернативном документе содержится просьба к генеральному секретарю ООН проработать варианты формирования международных стабилизационных сил для сектора Газа. При этом в российском проекте отсутствует упоминание о «Совете мира», который американская сторона предлагает в качестве временного административного органа управления Газы.

Ранее арабские страны выступили против восстановления сектора Газа на условиях Соединенных Штатов. Отмечается, что арабские страны не будут выделять свои средства на восстановление Газы. По данным издания, ранее чиновники Израиля и Соединенных Штатов, включая зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, предложили начать восстановление контролируемой Израилем части сектора Газа. Они считают, что это может стать для палестинцев позитивной альтернативой в сравнении с проживанием под администрацией движения ХАМАС.

При этом арабские страны опасаются, что это может привести к долгосрочному разделу палестинской территории.

