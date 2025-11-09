Мир
Арабские страны отказались восстанавливать Газу на условиях США

FT: Арабские страны выступили против восстановления сектора Газа на условиях США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Арабские страны выступили против восстановления сектора Газа на условиях Соединенных Штатов. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что арабские страны не будут выделять свои средства на восстановление Газы. По данным издания, ранее чиновники Израиля и Соединенных Штатов, включая зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, предложили начать восстановление контролируемой Израилем части сектора Газа. Они считают, что это может стать для палестинцев позитивной альтернативой в сравнении с проживанием под администрацией движения ХАМАС.

При этом арабские страны опасаются, что это может привести к долгосрочному разделу палестинской территории.

Ранее мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа назвали дырявым. С таким мнением выступил бывший глава разведки Израиля Ами Аялон. До этого Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа не является хрупким. Глава Белого дома наоборот подчеркнул, что оно очень прочное.

